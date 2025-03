Zwischenstopp an der Tanke: Holstein Kiel feiert „historischen Sieg“ ausgelassen

Nach dem ersten Auswärtserfolg in seiner Bundesliga-Geschichte schöpft Holstein Kiel neuen Mut im Kampf um den Klassenerhalt. „Es ist wichtig, dass es nicht als Selbstverständlichkeit angesehen wird. Der Sieg bringt uns in die richtige Richtung und gibt uns Rückenwind“, sagte Trainer Marcel Rapp. Er sprach von einem „historischen Sieg“.

Er sei froh, endlich nicht mehr die Frage nach dem „Wann?“ beantworten zu müssen, berichtete Rapp nach dem ersten Bundesliga-Dreier in der Ferne weiter. Durch das 1:0 beim Abstiegskonkurrenten Union Berlin gaben die Norddeutschen die Rote Laterne an Heidenheim ab und rückten auf Platz 17 vor. Der Rückstand auf den womöglich rettenden Relegationsrang beträgt noch einen Zähler, fünf Punkte sind es auf den FC St. Pauli auf Platz 15. Erst zum zweiten Mal in dieser Bundesliga-Saison blieben die Kieler ohne Gegentor.

Timo Becker: „Busfahrer hat hoffentlich was organisiert“

Entsprechend losgelöst war die Stimmung nach Abpfiff. Noch auf dem Platz hielten die Kieler den Moment mit einem Selfie vor dem prall gefüllten Fanblock fest. Später drangen aus der Kabine laute Schreie und Musik. Innenverteidiger Timo Becker kündigte eine kleine Party auf der Heimfahrt an. „Der Busfahrer hat hoffentlich ein bisschen was organisiert. Wir haben ja ein bisschen Strecke, sonst kann man vielleicht mal an der Tanke halten“, scherzte der 27-Jährige.

Trotz aller Euphorie weiß der Aufsteiger um den Ernst der Lage. Der Arbeitssieg gegen den Hauptstadtklub war ein kleiner Schritt, noch ist Kiel aber stark abstiegsbedroht. „Wir dürfen uns jetzt nicht ausruhen auf dem Erfolg. Wir müssen auf dem Boden bleiben und weiter hart arbeiten. Wir haben noch nichts gewonnen“, mahnte Torschütze Armin Gigović. (dpa/mp)