Zwei Neue für Tuchel? Bayern offenbar an Ex-Leipzig-Star interessiert

Spielt Joshua Kimmich Rechtsverteidiger? Kommt Eric Dier? Oder ein ehemaliger Leipziger? Beim FC Bayern sind vor dem Hinrunden-Abschluss am Freitag gegen die TSG Hoffenheim einige Fragen offen.

Der Ausflug in die Schweiz brachte ein paar Erkenntnisse, aber wenig Antworten. Ausweichend reagierten Trainer Thomas Tuchel und Sportdirektor Christoph Freund nach dem 1:1 des FC Bayern im Testspiel beim FC Basel vor allem auf die Frage nach einer möglichen Verpflichtung von Eric Dier von Tottenham Hotspur. „Ich kenne den Spieler, aber es gibt aktuell dazu sonst nichts zu sagen“, sagte Freund – mit einem Schmunzeln allerdings.

Eric Dier auf dem Wunschzettel des FC Bayern

Mit dem Defensivspezialisten Dier, dessen Vertrag bei den Spurs am Saisonende ausläuft, befinden sich die Verhandler des deutschen Rekordmeisters allem Anschein nach in guten Gesprächen über einen Transfer und einen Vertrag bis 2025. Tuchel reagierte ausweichend und mit einem Scherz auf die Frage, wie sich der Name Dier für ihn anhöre: „Englisch. Nichts weiter. Habt ihr schon beim Sportdirektor gebohrt?“ Er werde das Thema „natürlich“ nicht kommentieren.

Freund wollte sich „nicht an Spekulationen beteiligen“, ergänzte aber vielsagend: „Dass wir mit einigen Spielern im Austausch sind und einige Gespräche führen aktuell, das ist Fakt.“ Das Wintertransferfenster sei „sicher nicht so einfach, aber natürlich: je früher desto besser. Wenn wir was abschließen können, muss es für alle Seiten einfach passen, das ist das Wichtigste“.

Ex-Leipziger Mukiele weitere Option für die Verteidigung

Ins Anforderungsprofil könnte auch Nordi Mukiele (26) von Paris St. Germain passen. Wie die französische Sportzeitung „L’Équipe“ berichtet, haben die Münchner Interesse an einem Leihgeschäft mit Kaufoption für den Franzosen, der von 2018 bis 2022 für RB Leipzig 100 Spiele in der Bundesliga bestritt. Mukiele kann als Rechts- und Innenverteidiger eingesetzt werden. In dieser Saison kam er bislang nur auf neun Spiele in der Liga und zwei in der Champions League.

Defensiv-Allrounder Nordi Mukiele ist aktuell nur Ergänzungsspieler bei Paris Saint-Germain, könnte dort aber gebraucht werden, weil Rechtsverteidiger Achraf Hakimi mit Marokko beim Afrika-Cup weilt. Mukieles Marktwert wird mit elf Millionen Euro angegeben. IMAGO/ABACAPRESS Defensiv-Allrounder Nordi Mukiele ist aktuell nur Ergänzungsspieler bei Paris Saint-Germain, könnte dort aber gebraucht werden, weil Rechtsverteidiger Achraf Hakimi mit Marokko beim Afrika-Cup weilt. Mukieles Marktwert wird mit elf Millionen Euro angegeben.

Benötigen könnte Tuchel einen Mann für die Defensive auf jeden Fall. In Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt stehen beim Abschluss der Hinrunde am Freitagabend gegen die TSG Hoffenheim (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) nur zwei etatmäßige Innenverteidiger zur Verfügung – sowie Leon Goretzka als Notbesetzung. Min-Jae Kim nimmt mit der Nationalmannschaft Südkoreas an der Asienmeisterschaft teil und könnte bis Mitte Februar fehlen.

Kimmich spielt gegen Basel als Rechtsverteidiger

Weil wegen der Afrikameisterschaft auch der marokkanische Nationalspieler Noussair Mazraoui fehlt, setzte Tuchel am Samstag in Basel Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger ein – und ließ ihn durchspielen. Im Mittelfeld begannen Raphaël Guerreiro und Youngster Aleksandar Pavlovic. Den Treffer der Münchner zum Ausgleich erzielte der erst 18 Jahre alte Noel Aseko (70.). Im Verlauf des Spiels wechselte Tuchel bis auf Kimmich komplett durch.





Überzeugend war der Test nicht. „Wir hätten gerne gewonnen, das muss auch unser Anspruch sein. Durch die Wechsel haben wir noch mal Energie reingekriegt“, sagte Tuchel, merkte aber auch an: „Es war ein Testspiel.“ Und das, behauptete Kapitän Manuel Neuer, sei in Ordnung gewesen. „Wir hatten viele gute Aktionen, gerade auch in der ersten Halbzeit. Die klareren Chancen hatten wir.“ Grundsätzlich könnten die Münchner „zufrieden“ sein mit der Trainingswoche.

Was die Aktivitäten auf dem Transfermarkt angeht, gab sich Tuchel derweil „entspannt“, auch wenn der „Zeitplan schon überschritten“ sei. Die Wintertransferphase aber sei nun mal „sehr kompliziert“. Immerhin: Dier, 29 Jahre alt, 49-mal für England im Einsatz, wäre wohl zu haben. Mukiele vielleicht auch. (lg/sid)