Zwei deutsche Top-Klubs buhlen um diesen Premier League-Star

Der ehemalige Leipzig-Star Naby Keïta steht vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Nachdem RB bereits im Winter Interesse an einem Transfer bekundet hatte, steigt nun ein weiterer Top-Klub in das Tauziehen um den Mittelfeldspieler ein. Wie die „SportBild“ berichtet, hat der BVB schon im vergangenen Herbst ein Interesse an einer ablösefreien Verpflichtung bekundet.

Keïta wechselte 2018 für die Rekordsumme von 60 Millionen Euro von Leipzig an die Anfield Road. Er absolvierte bisher wettbewerbsübergreifend 129 Spiele für die Reds und erzielte 11 Tore. Seinen im Sommer auslaufenden Vertrag will der guineische Nationalspieler nicht verlängern und wäre damit ablösefrei zu haben. Sein Gehalt könnte bei etwa sieben Millionen Euro liegen.

Leipzig hatte Keïta schon im Winter als Ersatz für den verletzten Dani Olmo (24) verpflichten wollen. Beim BVB ist Keïta wohl zusammen mit Frankfurts Daichi Kamada (26) als potenzieller Nachfolger von Jude Bellingham (19) im Gespräch. Beide Klubs haben indes eine gewisse Vergangenheit, was Transfer-Duelle angeht.

Transfer-Duelle von Dortmund und Leipzig

So war Leipzig Ende 2019 ebenfalls an Bellingham interessiert, wurde aber dann vom BVB ausgestochen. Ähnlich war es bei Erling Haaland (22). Der damalige Salzburger flog sogar in einem vom damaligen RB-Boss Oliver Mintzlaff (47) bezahlten Privat-Jet nach Leipzig und Dortmund zu Gesprächen, entschied sich am Ende aber für den BVB. Auch Dortmunds Sommer-Neuzugang Karim Adeyemi (21) stand bereits 2021 auf der Liste der Roten Bullen, die allerdings zu lange warteten und im Sommer dann das Nachsehen hatten – wie so oft bisher.

Leipzig zog gegen Dortmund schon häufig den Kürzeren

Laut der „SportBild“ war RB bei Maximilian ­Phi­lipp (28), den Verteidigern Dan-Axel ­Zagadou (23), ­Raphaël Guerreiro (29) und Nico Schlotterbeck (23) sowie bei den Offensiv-Spielern Christian Pulisic (24), Ousmane Dembélé (25) und Jadon Sancho (22) jeweils nah dran an einer Verpflichtung, bei Julian Brandt (26) gab es sogar ein öffentlich bekundetes Interesse. Doch am Ende entschieden sich all diese Spieler für den BVB. Ob das auch bei Keïta der Fall sein wird?

Immerhin hat auch Leipzig Erfolge in Transfer-Duellen vorzuweisen. Die Stürmer Timo Werner (26), Brian Brobbey (21) und Jean-Kévin Augustin (25) hatten sich nach Gesprächen mit dem BVB ebenso wie die Außenverteidiger Marcel Halstenberg (31) und Lukas Klostermann (26) für RB Leipzig entschieden. Es bleibt also spannend im Transfer-Duell um Naby Keïta.