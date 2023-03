Zusammenbruch auf dem Feld: Todes-Drama um ivorischen Fußballer

Der 21 Jahre alte Fußballspieler Moustapha Sylla von Racing Club Abidjan in der Elfenbeinküste ist während eines Spiels zusammengebrochen und anschließend gestorben. Das teilte der Erstligist in der Hauptstadt des westafrikanischen Küstenstaats in der Nacht zum Montag mit.

Der Verteidiger des ivorischen Clubs habe auf dem Spielfeld während der Begegnung mit dem gegnerischen Sol FC den Zusammenbruch erlitten und sei am Abend gestorben, erklärte der Verein. Er drückte der Familie des 21-Jährigen sein Beileid aus.

Via Twitter teilte der Klub außerdem mit, dass Moustapha Sylla am 6. März auf dem städtischen Friedhof von Dabou beerdigt wird. (dpa/lmm)