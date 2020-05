Zum Neustart der Saison: Pay-TV-Sender Sky bietet Zuschauern neue Option

Pay-TV-Sender Sky bietet zum Neustart der Bundesliga am Wochenende eine neue Audio-Option an. „In Anbetracht der Tatsache, dass kein Publikum im Stadion ist, wird dabei für ein möglichst authentisches Hörerlebnis in den Wohnzimmern stärkerer Fokus auf den Rufen von Spielern und Trainern sowie den Geräuschen der Ballaktionen liegen“, teilte der Sender am Mittwoch mit.

Diese Option soll auch bei den frei empfangbaren Konferenz an den ersten beiden Spieltagen verfügbar sein.

Sky-Kunden können zudem eine Option auswählen, bei der passend zum Spielgeschehen zusätzlich Fan-Gesänge und Publikumsreaktionen eingespielt werden.