Am 13. März wird es in der Bundesliga zu einer Besonderheit kommen: Gleich vier Sonntagsspiele werden an diesem Tag ausgetragen – mit Folgen für alle Bundesliga-Fans. Der Streaming-Anbieter DAZN wird zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Bundesliga-Konferenz anbieten. Schuld daran ist die Europa League.

Vier deutsche Teams sind in der Europa League noch im Rennen: Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. Vier deutsche Teams, die also an einem Donnerstag im Einsatz sein werden.

Bundesliga: DAZN zeigt erstmalig eine Konferenz

Für Donnerstag, den 10. März, ist das Europa-League-Achtelfinale geplant, auf das derzeit noch alle Kandidaten eine Chance haben. Deshalb hat die DFL aus Rücksicht auf diese vier Teams am 26. Bundesliga-Spieltag erstmals vier Sonntagsspiele angesetzt. Zu viele, um alle nacheinander anzupfeifen – zwei davon müssen parallel stattfinden, und zwar um 17.30 Uhr.

Das führt nun dazu, dass DAZN erstmalig eine Bundesliga-Konferenz ins Programm nehmen wird. Das bestätigte der Streamingdienst gegenüber dem Online-Portal „DWDL“.

Konkret wird es die Partie zwischen Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld sowie das Spiel von Eintracht Frankfurt gegen den VfL Bochum in einer Konferenz zu sehen geben. Zuvor spielt schon Bayer Leverkusen um 15.30 Uhr gegen den 1. FC Köln, um 19.30 Uhr folgt dann noch Greuther Fürth gegen RB Leipzig. (aba)