Zum Abschied: Trainer-Ikone Christian Streich bekommt eigene Doku

Kulttrainer Christian Streich erhält zu seinem emotionalen Abschied beim Bundesligisten SC Freiburg eine eigene Dokumentation. In dem 45-minütigen Film „Christian Streich – Ende einer Ära“, der ab Sonntag in der ARD Mediathek abrufbar ist und am 1. Juni um 19.10 Uhr im Ersten läuft, sprechen viele prominente Wegbegleiter sowie Streich selbst über die beeindruckende Amtszeit des 58-Jährigen bei den Breisgauern.

Neben DFB-Sportdirektor Rudi Völler, Schiedsrichter Deniz Aytekin und Freiburg-Ikone Nils Petersen kommt auch der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw in der Dokumentation zu Wort. Mit dem letzten Saisonspiel der Freiburger am Samstag bei Union Berlin (15.30 Uhr/Sky) enden für Streich knapp zwölfeinhalb Jahre als Trainer der Freiburger Profimannschaft.

Am Freitag hatte der Sportclub auf Instagram einen emotionalen Beitrag geteilt, bei dem Streich vor einer Fotowand von eingesendeter Fan-Post stand und sich die kleinen Erinnerungstücke anguckte. (sid/pu)