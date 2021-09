Erst vor Kurzem stand Stefan Kuntz noch bei der deutschen U21-Nationalmannschaft an der Seitenlinie, holte den EM-Titel. Doch wie türkischen Medien berichten, soll der U21-Nationaltrainer nun Chefcoach der türkischen Nationalmannschaft werden. Nach dem enttäuschenden Olympia-Aus in der Gruppenphase hatte der 58-Jährige seine Zukunft beim DFB offen gelassen.

Beim türkischen Fußballverband TFF ist Ex-Bundesliga-Profi Hamit Altintop auf der Suche nach einem neuen Coach. Nach der 1:6-Blamage gegen die Niederlande in der WM-Qualifikation wurde der bisherige Trainer, Senol Günes, entlassen. Der 38-jährige Altintop, der unter anderem beim FC Schalke und bei Bayern München unter Vertrag stand, ist seit 2019 Teammanager der Türken. Laut der Tageszeitung „Sabah spor“ konnte er Kuntz für den Trainerposten in der Türkei begeistern.

U21-Trainer Stefan Kuntz bereits in Istanbul gelandet

Ein türkischer Journalist postete bei Twitter ein Foto, das den Boarding Pass von Stefan Kuntz zeigen soll. Demnach soll der U21-Trainer bereits am Montagabend für Gespräche in Istanbul gelandet sein. An diesem Dienstagnachmittag soll Kuntz nach Frankfurt reisen und dort mit dem DFB seine Zukunft klären.

ÖZEL BELGE | A Milli Takım'ın anlaşmaya vardığı Stefan Kuntz İstanbul'a geldi. @VOLEapp pic.twitter.com/ELQ8YFZzaZ — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) September 14, 2021

Beim DFB besitzt der Neunkirchener noch einen Vertrag bis Ende 2023. Im Sommer wurde er mit der U21-Auswahl den Europameister. Die Türkei kennt Kuntz bereits: In der Saison 1995/96 lief er für Besiktas Istanbul auf.