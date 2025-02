Nach Ausschreitungen rund um das italienische Erstligaspiel zwischen Udinese Calcio und dem FC Venedig am Wochenende (3:2) sind in Udine acht Personen zu bedingten Haftstrafen von bis zu zwei Jahren verurteilt worden. Dies wurde am Montagabend in einem Schnellverfahren vor einem Gericht entschieden.

Unter den Verurteilten befinden sich sechs Fans von Austria Salzburg, die die Randale der Udine-Fans unterstützt hatten. Zudem wurden zwei Udine-Anhänger verurteilt.

FC Venedig: Zug von Udinese Calcio-Fans angehalten

Nach Polizeiangaben hatten etwa 50 Personen einen Zug überfallen, in dem Anhänger aus Venedig saßen. Dabei gab es am Bahnhof eine Schlägerei, mehrere Verletzte und acht Festnahmen. Die teils vermummten Udine-Anhänger zwangen den Zug mit einem Feuer auf den Gleisen zum Anhalten, dieser wurde infolge der Auseinandersetzung durch fliegende Gegenstände beschädigt.

Aufgrund des schnellen Einschreitens der Polizei wurde die Situation bereits nach wenigen Minuten aufgelöst. In den Waggons saßen nach Angaben der Polizei etwa 300 Venedig-Fans und etwa 130 unbeteiligte Personen. Auch drei Einsatzkräfte wurden dabei verletzt. Die beiden Fangruppen gelten als verfeindet. (aw/sid)