Zoff nach Bundesliga-Sieg: Köln suspendiert Mittelfeld-Star

Am Samstag war noch alles in Ordnung beim 1. FC Köln. Der FC besiegte Arminia Bielefeld mit 3:1 und wahrt seine Chance auf Teilnahme am Europapokal. Störgeräusche gibt es aber dennoch hinter den Kulissen – Medienberichten zufolge soll Mittelfeld-Star Ondrej Duda deshalb sogar vom Training der Kölner suspendiert worden sein. Das berichtet unter anderem der „Express“.

Der Slowake konnte am Samstagnachmittag nichts zum Sieg gegen die Ostwestfalen beitragen, er drückte 90 Minuten die Kölner Bank. Auch beim Derby gegen die Borussia aus Mönchengladbach kam er erst in der 80. Minute ins Spiel. Ein Umstand, mit dem Duda wohl nicht allzu gut klarzukommen scheint.

Wie der 1. FC Köln in einem Statement am Sonntag mitteilte, habe Duda „seine Interessen über die Belange der Mannschaft gestellt und wird zunächst individuell trainieren.“ Welche Aussetzer sich der 27-Jährige konkret leistete, ist nicht bekannt.

1. FC Köln: Auch Anthony Modeste sorgt für Diskussionen

Die Suspendierung Dudas ist allerdings nicht der einzige Störfaktor im Rennen ums europäische Geschäft, der sich am Wochenende in Köln eröffnete. So bejubelte Torjäger Anthony Modeste seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1, indem er eine Packung seines selbst produzierten Kaffees präsentierte. Der DFB hat eine Untersuchung gegen ihn eingeleitet.