Zoff mit Sportdirektor Abidal: Superstar Messi: „Ich mache so etwas nicht gerne…“

Barcelona –

Seine komplette Karriere spielt Lionel Messi (32) schon beim FC Barcelona. In diesem Jahr feiert er sein 20-jähriges Jubiläum bei den Katalanen. In den zwei Jahrzehnten hat er mit etlichen Weltstars zusammen gespielt, unter anderem auch mit Eric Abidal (40).

Eric Abidal: „Viele Spieler haben nicht gut gearbeitet“

Der Franzose war von 2007 bis 2013 eine feste Größe in der Innenverteidigung des 26-fachen spanischen Meisters. Heute ist er Sportdirektor und sorgt mit einer Aussage für Unmut bei Messi.

Abidal deutete an, dass es bei einigen Spielern auch ein Einstellungsproblem bei der Trennung von Ex-Trainer Ernesto Valverde (55) im Januar gegeben habe. Der spanischen Zeitung „Sport“ sagte Barcelonas Sportboss: „Viele Spieler waren nicht glücklich und haben nicht gut gearbeitet, auch in der internen Kommunikation gab es Probleme.“

Lionel Messi: „Ich mache so etwas nicht gerne“

Messi findet diese Aussagen ganz und gar nicht lustig. „Ich mache so etwas, ehrlich gesagt, nicht gerne. Aber ich denke, dass sich jeder um seine Aufgaben kümmern sollte. Die Spieler um das, was auf dem Platz passiert – und wir sind die Ersten, die sich eingestehen, wenn wir nicht gut spielen“, schrieb der Argentinier in seiner Instagram-Story.

Eric Abidal (r.) bei der Vorstellung vom neuen Barca-Trainer Quique Setién (M.) und Präsident Josep Bartomeu. Getty Images Foto:

Die sportliche Führung müsse sich auf der anderen Seite ihrer Verantwortung bewusst sein und „vor allem Verantwortung für die eigenen Entscheidungen übernehmen.“

Lionel Messi: „Man sollte auch die Namen nennen“

Aber der argentinische Superstar wurde noch etwas deutlicher: „Wenn man über Spieler redet, sollte man auch die Namen nennen. Macht man das nicht, beschmutzt man den Namen eines jeden und streut Gerüchte, die nicht der Wahrheit entsprechen.“

Derweil arbeite man beim FC Barcelona an einer Vertragsverlängerung für den sechsmaligen Weltfußballer, Messis Vertrag läuft im Sommer 2021 aus. (tsc/dpa)