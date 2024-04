Zerstört er Leverkusens historische Ungeschlagen-Serie?

West Ham United hofft im Viertelfinalrückspiel der Europa League gegen den deutschen Meister Bayer Leverkusen auf die Rückkehr von Toptorjäger Jarrod Bowen. Genau er könnte Leverkusens Ungeschlagen-Serie zunichte machen.

„Jeder weiß, was Jarrod für uns getan hat, und wenn er zurück ist, wird das uns und dem Publikum einen großen Auftrieb geben“, sagte Trainer David Moyes. Bowen, der beim Leverkusener 2:0-Sieg im Hinspiel noch verletzungsbedingt gefehlt hatte, trainierte am Mittwoch wieder mit den Londonern.

Leverkusen möchte Juve-Rekord ausbauen

Die Leverkusener sind seit 43 Pflichtspielen ohne Niederlage. Damit egalisierten sie sogar den Rekord von Juventus Turin von Mai 2011 bis Mai 2012. Im Rückspiel gegen West Ham könnte Leverkusen alleiniger Rekordhalter werden, wenn nicht Jarrod Bowen dem Meister einen Strich durch die Rechnung macht.

Das könnte Sie auch interessieren: Kracher am 32. Spieltag: Dieses Bundesliga-Spiel gibt’s im Free-TV

Dieser erzielte in 31 Saisonspielen in der Premier League für West Ham. Ob der 27 Jahre alte englische Nationalspieler gegen Bayer 04 an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL) auflaufen kann, entscheidet sich laut Moyes kurzfristig.

West Hams Moyes gratuliert Meister Leverkusen

Moyes hält Leverkusen für „eine der besten Mannschaften in Europa“. Zur deutschen Meisterschaft der Rheinländer sagte der 60-Jährige: „Es ist eine enorme Leistung, die Liga zu gewinnen, also Glückwunsch an sie.“ (dpa/fs)