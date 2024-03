Zeichen stehen auf Wechsel: Leverkusen-Star vor Absprung – auch bei Meistertitel

Bayer Leverkusen spielt unter Trainer Xabi Alonso eine extrem erfolgreiche Saison, da werden natürlich auch andere Topklubs auf die Profis aufmerksam. Jonathan Tah, Stammspieler in der Innenverteidigung seines Klubs und zudem in der Nationalmannschaft, könnte es bald nun dorthin ziehen, wo er schon im vergangenen Sommer beinahe gelandet wäre: in die Premier League.

Tah träume schon seit Jahren von einem Wechsel in die erste englische Liga, heißt es in einem Bericht des „Kicker“. Mit Blick auf die eigenen Titel-Chancen blockte Leverkusen das im Winter aufgekommene Interesse von englischen Topklubs wie dem FC Chelsea oder Tottenham Hotspur ab, vielmehr würde die Werkself den aktuell noch bis 2025 laufenden Vertrag des 28-Jährigen gerne vorzeitig verlängern.

Wechsel Jonathan Tah im Sommer in die Premier League?

Das Problem aber ist: Tah ist vorerst nicht zu einer Ausdehnung seines Arbeitspapiers bereit, will sich bis zum Ende der Saison zunächst auf die noch vorhandenen Titel-Chancen mit Leverkusen konzentrieren. Bayer könnte aber nur noch im kommenden Sommer eine Ablöse für den Nationalspieler kassieren, sollte dieser nicht verlängern wollen.

„Wir werden uns im Sommer zusammensetzen“, sagt Geschäftsführer Simon Rolfes. Im vergangenen Sommer hätte der damals durchaus wechselwillige Tah seinen Klub für eine Austiegsklausel in Höhe von 18 Millionen Euro verlassen können – diese ist nun aber nicht mehr gültig. Ein Wechsel müsste nun vielmehr frei verhandelt werden.

Wenn sich Bayer 04 entscheidet, dem Ex-HSV-Profi seinen möglichen Wunsch nach einer Veränderung zu erfüllen, so könnte Leverkusen zumindest ordentlich abkassieren. Und auch wenn der Spieler wisse, was er an seinem Verein habe, der nur noch ein paar Siege von der deutschen Meisterschaft entfernt ist: Laut dem „Kicker“ stehen bei Tah derzeit „die Zeichen auf einen Wechsel“ nach der Saison.