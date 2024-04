Zehn Flaschen Wein! Bundesliga-Trainer droht heftiger Kater

Trainer Bo Henriksen vom FSV Mainz 05 droht im Fall des Klassenerhalts in der Bundesliga ein heftiger Kater.

„Ich war letztens in einem tollen Restaurant mit überragenden Weinen”, sagte der Däne der „Sport Bild“ mit einem Augenzwinkern: „Wenn wir drinbleiben, werde ich eher zehn Flaschen Wein von dort trinken. Aber vielleicht nicht an einem Tag.”

Die Rheinhessen rangieren derzeit auf dem Relegationsplatz. Kraft im nervenaufreibenden Abstiegskampf schöpft Henriksen bei seiner Ehefrau – und in der Küche. „Meine Frau, sie ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Sie schenkt mir den Glauben und das Vertrauen zurück, das ich brauche”, sagte der 49-Jährige: „Zum Beispiel koche ich sehr gerne, und es gibt mir viel Kraft, wenn ich einfach mit ihr in der Küche stehe. Das ist meine größte Leidenschaft.“ (sid/fs)