„Zauber nicht verloren“: Spanier feiern plötzlich Bayerns Transfer-Flop

Nach einem schwierigen Halbjahr beim FC Bayern München zeigte der junge Flügelspieler Bryan Zaragoza in der spanischen La Liga wieder, warum er als vielversprechendes Talent gilt.

Nach seiner Leihe zu CA Osasuna blühte Bayerns 17-Millionen-Transfer-Flop in seinem ersten Spiel auf und bewies, dass er das Potenzial hat, seine Karriere wieder in Schwung zu bringen.

Gegen CD Leganés wurde Zaragoza in der 60. Minute eingewechselt und brachte sofort neuen Schwung in das Angriffsspiel seiner Mannschaft, die sich am Ende mit einem 1:1-Unentschieden begnügen musste.

Bryan Zaragoza überzeigt im Osasuna-Trikot

Besonders auffällig war Zaragozas beinahe erfolgreiches Dribbling und ein wunderbarer Schussversuch, der nur am Innenpfosten scheiterte. Insgesamt zeigte er sich flink, dribbelstark und extrem spielfreudig.

In der spanischen Presse und den sozialen Medien erhielt Zaragoza viel Lob für seine Leistung. Das Online-Portal „Estadio Deportivo” schrieb sogar, er habe „seinen Zauber nicht verloren“ und „die Gegenspieler in den Wahnsinn getrieben“. Auch Barcelonas Jungstar Lamine Yamal gratulierte Zaragoza über Instagram und kommentierte: „Du bist zurück, Papa.“