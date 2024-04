Zahlte Jens Lehmann mehrere Millionen für eine Holzhütte?

Viele träumen von einem Haus am Wasser. Diesen Traum hat sich der Ex-Torwart Jens Lehmann offenbar verwirklicht. Der Haken: Bei dem „Haus“ handelt es sich um eine schlichte Holzhütte.

Zwischen acht und zehn Millionen Euro soll Lehmann für die 90 Quadratmeter große Hütte bezahlt haben. Das berichtet die „Bild“-Zeitung. Der Kaufpreis erklärt sich durch die Größe des Grundstücks, das direkt am Starnberger See liegt und 2100 Quadratmeter umfassen soll.

Grundstücke am Starnberger See sind enorm teuer

Der Starnberger See ist als Wohngegend sehr beliebt und teuer. Der durchschnittliche Grundstückspreis liegt hier bei bis zu 2600 Euro pro Quadratmeter. In Lehmanns Fall wäre daher ein Kaufpreis von rund 5,5 Millionen Euro absolut gerechtfertigt. Heißt im Umkehrschluss aber auch: Die schlichte Holzhütte mit Steg, die als Bootshaus genutzt werden kann, hätte noch mal mehr als zwei Millionen Euro gekostet.

Jens Lehmann wurde zu einer Geldstrafe verurteilt

2022 hatte Lehmann, der seit 15 Jahren am Starnberger See wohnt, einen Bauantrag für zwei Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage eingereicht. Doch bisher passierte nichts. Und auch aktuell sei kein Bauvorhaben geplant, heißt es in der „Bild“.

Das könnte Sie auch interessieren: Bleiben Sie beim HSV? Dompé über seine Zukunft, sein riskantes Spiel und Selbstkritik

Der Ex-Nationalspieler wohnt nur 250 Meter vom Grundstück entfernt. Kürzlich hatte er den Dachbalken vom Carport des Nachbarn abgesägt, der ihm seinen Seeblick versperrte. Lehmann wurde zu einer Geldstrafe verurteilt.