Xabi Alonso zum FC Bayern? So reagiert Leverkusen-Boss Rolfes

Sportchef Simon Rolfes hat keine Zweifel, dass Trainer Xabi Alonso Bayer Leverkusen auch in der kommenden Saison erhalten bleibt. „Er hat Vertrag bei uns – auch im nächsten Jahr. Er hat klar gesagt, dass er seine Zukunft auch in der nächsten Saison bei uns sieht“, sagte der 41 Jahre alte frühere Nationalspieler am Sonntag beim TV-Sender „Bild“.

Dass der 41 Jahre alte Spanier auch für andere Klubs „ein interessanter Trainer“ ist, hält Rolfes für naheliegend. „Davon waren wir schon überzeugt, als wir ihn verpflichtet haben, obwohl er noch nicht die große Erfahrung als Trainer im Profi-Fußball hatte. Wir sind froh, dass er bei uns ist. Und das wird auch noch eine Zeit so sein. Ich habe da überhaupt keine Sorge.“

Alonso hatte Anfang Oktober 2022 in Leverkusen seine erste Stelle als Erstliga-Trainer angetreten. Auf die Frage, ob der ehemalige Bayern-Profi der nächste Trainer der Münchner werden könnte, antwortete Rolfes mit Blick auf Thomas Tuchel: „Die Bayern haben ja erst mal einen Trainer, der schon große Erfolge in seiner Vita hat.“ (dpa/dv)