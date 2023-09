Bayern-Star Kim bereut Tattoos: „Würde ich heute nicht mehr machen“

Bayern Münchens Abwehrstar Min-Jae Kim würde sich seine zahlreichen Tattoos mit jetzt 26 Jahren nicht mehr stechen lassen. „Die Tattoos habe ich mir mit Anfang 20 machen lassen – und wenn ich ehrlich bin, würde ich das heute nicht mehr machen“, sagte der Südkoreaner dem Vereinsmagazin 51.

Kims Körper zieren Sprüche wie „Carpe diem“ oder „Never stop dreaming, time will not wait for you“. Er denke inzwischen, so der Nationalspieler, „es ist wichtiger, dass man solche Aussagen im Kopf hat und sie nicht unbedingt auf der Haut verewigen muss. Damals habe ich mir die Tattoos als Motivation stechen lassen“.

Min-Jae Kim ist der neue Abwehr-Chef beim FC Bayern. Seine Tattoos würde er sich heute nicht mehr stechen lassen. imago/Action Pictures Min-Jae Kim ist der neue Abwehr-Chef beim FC Bayern. Seine Tattoos würde er sich heute nicht mehr stechen lassen.

Allerdings, ergänzte Kim, „stehen diese Sprüche schon dafür, wie ich denke – und wenn ich sie anschaue, habe ich diese Aussagen automatisch auch wieder im Kopf. Ich hätte es also schlechter treffen können“.

Abwehr-Star kostete 50 Millionen Euro

Kim war im Sommer für 50 Millionen Euro von der SSC Neapel zum deutschen Fußball-Rekordmeister gewechselt. Zuvor war er in China und in der Türkei Profi gewesen. Heimweh sei bei seinen Stationen „nie ein Thema gewesen“, betonte der Südkoreaner.

Das könnte Sie auch interessieren: Erling Haaland erklärt: Darum schlafe ich mit Brille und zugeklebtem Mund

Er sei „gerne mal für mich allein und richte meine Konzentration auf das Hier und Jetzt. Geholfen hat mir damals auch, dass meine Frau und mein Kind mitgekommen sind“, sagte Kim: „Sie sind jetzt auch wieder mit mir in München. Die Familie gibt mir Halt und Ruhe. Da schöpfe ich viel von meiner Kraft. Familie steht für Stabilität.“ (sid/fs)