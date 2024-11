Worum es dabei ging: Schiris und Trainer treffen sich nach hitzigen Debatten

Nach den heftigen Debatten der vergangenen Monate über die Schiedsrichterleistungen in der Bundesliga haben sich die Protagonisten am Montag zu einem Austausch getroffen. Zu Beginn der Länderspielpause kam die Schiedsrichterspitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) um Knut Kircher und VAR-Chef Jochen Drees mit zahlreichen Trainern aus dem Profifußball in Stuttgart zusammen.

„Es ist gut, diesen Dialog zu haben. Es geht dabei um unterschiedliche Perspektiven im Fußball“, sagte Kircher: „Wir haben uns Szenen angeschaut und Sichtweisen ausgetauscht. Wir möchten das gern fortführen – vielleicht auch auf regionaler Ebene und in kürzeren Abständen.“

Organisiert wurde das Gespräch im VfB-Stadion vom Bund Deutscher Fußball-Lehrer (BDFL), der zu einer turnusmäßigen Tagung geladen hatte. Mit dabei waren unter anderem Vincent Kompany (Bayern München), Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart), Julian Schuster (SC Freiburg), Florian Kohfeldt (Darmstadt 98) und Christian Eichner (Karlsruher SC). Bei dem Austausch soll es vor allem um die seit Jahren umstrittenen Handspiel-Regeln, den VAR-Einsatz und den Umgang zwischen Trainern und Referees gegangen sein. (sid/mp)