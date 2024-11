Worte von Tah-Berater lassen Bayern aufhorchen – „Fehler“ von Leverkusen

Der im August gescheiterte Transfer von Jonathan Tah zu Bayern München könnte im kommenden Sommer vollzogen werden. Das deutete Tah-Berater Pini Zahavi in der „Welt am Sonntag“ an.

„Jonathan wird im nächsten Sommer zu einem großen Verein gehen. Und Bayern hat weiter sehr gute Chancen, ihn zu bekommen.“

FC Bayern München: Jonathan Tah soll ablösefrei kommen

Der 28-jährige Tah kann Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen zum 30. Juni 2025 nach Ablauf seines Vertrags ablösefrei verlassen. Im September hatte er bereits erklärt, eine Verlängerung bei Bayer sei von seiner Seite ausgeschlossen.

„Wir haben versucht, Tah in diesem Sommer zu transferieren. Leider hat Leverkusen zu viel Geld verlangt", sagte Zahavi (82): „Die Idee war, zum FC Bayern zu gehen, der Verein wollte ihn unbedingt holen. Wir hätten Leverkusen gern einen Transfererlös gebracht. Nun werden sie kein Geld bekommen. Das ist meiner Meinung nach ein Fehler."