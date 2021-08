Der langjährige Fernsehjournalist Jörg Wontorra ist bei Absteiger Werder Bremen nicht zur Wahl des neuen Aufsichtsrates zugelassen worden. Der Name des 72-Jährigen fehlt auf der am Montag vom Klub veröffentlichten Kandidatenliste, die der Wahlausschuss für die Mitgliederversammlung am 5. September vorgeschlagen hat.

Eine Begründung für die fehlende Nominierung Wontorras hat der Wahlausschuss unter Vorsitz von Peter Eilers nicht gegeben. Neben Wontorra wurde auch Ex-Bremer Benno Möhlmann nicht zur Wahl zugelassen.

Werder Bremen braucht einen neuen Aufsichtsrat

Wontorra gilt als Kritiker des scheidenden Aufsichtsratschefs Marco Bode und besonders von Sport-Geschäftsführer Frank Baumann. Insgesamt ließ der Wahlausschuss sieben Kandidaten für die mit Spannung erwartete Wahl zu. Bei der Versammlung im Weserstadion werden vier neue Aufsichtsräte gewählt. Bode und drei weitere aktuelle Mitglieder des Kontrollgremiums hatten nach dem Abstieg aus der Bundesliga und der anschließenden Kritik an den handelnden Personen erklärt, nicht wieder zu kandidieren. (dpa/seb)