Wollte er seine Schwester ermorden? Ex-Werder-Star festgenommen

Der ehemalige Bundesligaprofi Ishak Belfodil wurde laut „Le Parisien“ in Frankreich festgenommen. Ihm wird vorgeworfen seine eigene Schwester (15) gewürgt zu haben. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.

Der 31-Jährige Fußballprofi, der mittlerweile bei Al-Gharafa in Katar spielt, soll bei einem Streit mit seiner Schwester die 15-Jährige gewürgt haben, diese habe im Anschluss die Polizei alarmiert. Der Vorfall soll sich im gemeinsamen Elternhaus in Frankreich zugetragen haben.

Ishak Belfodil wird versuchter Mord vorgeworfen

Nach dem Eintreffen der Polizei wurden bei Belfodils Schwester rote Flecken und Kratzspuren entdeckt. Die Teenagerin selbst soll ihren Bruder nicht angezeigt haben. Die Verletzungen führten allerdings zu den polizeilichen Emittlungen.

Der Fußballprofi spielte zwischen 2017 bis 2022 für Werder Bremen, Hoffenheim und Hertha Berlin in der Bundesliga. In 99 Bundesliga-Spielen gelangen ihm 25 Treffer. In der Nationalmannschaft Algeriens kam Belfodil bislang auf 18 Einsätze.