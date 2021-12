Sie waren in der leichtesten Champions-League-Gruppe, aber auch dort letztlich chancenlos. Der VfL Wolfsburg ist durch eine unnötige 1:3 (0:1)-Niederlage gegen den französischen Meister Lille OSC aus dem Europapokal ausgeschieden.

Mit einem Sieg hätten es die „Wölfe“ ins Champions-League-Achtelfinale geschafft. Der VfL aber unterstrich, dass er zurzeit kein internationales Format hat.

Burak Yilmaz hatte Lille nach zehn Minuten in Führung geschossen. Wolfsburg war anschließend überlegen, rannte aber planlos an und kassierte durch Jonathan David (72.) und Angel Gomes (78.) den Knockout. Über Renato Steffens Ehrentreffer (89.) jubelte niemand mehr. Es war die vierte Pleite in Folge. Trainer Florian Kohfeldt hat seine erste Krise.