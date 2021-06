Wolfsburg – Frankfurt: 2:1! Weghorst lässt die Wölfe träumen

Der VfL Wolfsburg bleibt weiter ungeschlagen und springt zumindest vorläufig auf einen Champions-League-Platz. Auch ein Rückstand konnte die „Wölfe“ gegen Frankfurt nicht stoppen, denn auf Wout Weghorst war mal wieder Verlass.

Der Niederländer traf doppelt zum 2:1-Sieg über die Eintracht, die eine Viertelstunde lang darauf hoffen durfte, Wolfsburg die erste Saison-Niederlage beizubringen. Wolfsburg-Verteidiger John Brooks schenkte ihnen einen Elfmeter, als er Martin Hinteregger im Strafraum umschubste – Bas Dost (63.) verlud Wölfe-Keeper Koen Casteels und traf zum 0:1.

Kurz vor der Pause bleibt Wolfsburg-Keeper Casteels liegen, nachdem Frankfurts Hinteregger ihn im Zweikampf gegen den Pfosten gedrückt hat imago images/regios24 Foto:

Matchwinner Weghorst: Doppelpack für Wolfsburg

Doch dann trat Weghorst auf den Plan: Erst verwandelte er einen Handelfmeter zum Ausgleich, den Ilsanker (77.) verursacht hatte. Und zwei Minuten vor Schluss war er zur Stelle, als Xaver Schlager ihn mit einem überragenden Steilpass bediente, und traf in bester Torjäger-Manier zum fünften Saisonsieg der Niedersachsen.

Frankfurt-Abwehrchef Hinteregger sauer: „Wir schenken zwei Tore her“



Danach zwinkerte Weghorst schelmisch seinen Kollegen zu und ließ sich als Matchwinner hochleben. „Ich bin richtig sauer“, meinte dagegen Frankfurts Abwehrchef Martin Hinteregger: „Wir schenken zwei Tore her. Normal ist das so ein Spiel, nach dem du mit einem 1:0 nach Hause fährst. So aber waren zwei kleine Fehler leider entscheidend.“