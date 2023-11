„Wo ist euer anderer Flügelspieler?“: Eklat vor den Kabinen nach dem Klassiker

Mit 0:4 unterlag der BVB am Samstag im Spitzenspiel dem FC Bayern. Entsprechend viel Frust hatte sich während der Münchner Machtdemonstration bei den Dortmundern angestaut, der sich auch nach dem Spiel in den Katakomben entlud.

Genauer: Zwischen Bayerns Kingsley Coman und BVB-Profi Julian Ryerson. Die beiden Profis lieferten sich auf der Außenbahn ein heißes Duell. Das norwegisch-französische Privatduell wurde nach einer halben Stunde eröffnet, als Ryerson ungestüm gegen Coman einstieg. In der Folge gönnten sich die Spieler keinen Millimeter, gerieten immer wieder aneinander.

Im Kabinentrakt: Julian Ryerson und Kingsley Coman geraten aneinander

Mit dem Abpfiff war es aber offenbar nicht getan. Denn wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wartete Ryerson im Kabinentrakt auf Coman, soll dessen Teamkollegen Serge Gnabry gefragt haben: „Where is your other winger“, zu deutsch „Wo ist euer anderer Flügelspieler?“

Als Coman und Ryerson schließlich zusammentrafen, tauschten sie zwar keine Handgreiflichkeiten aus, verbal aber flogen die Fetzen.

Was genau Ryerson aufbrachte, ist nicht überliefert. Nach der Aktion gaben sich beide Profis zumindest beschwichtigend. Ryerson versicherte gegenüber „Bild“, es gebe „kein Problem“, Coman bestätigte mit einem Grinsen: „Da war nichts.“