Infantino-Plan mit 100 statt 90 Minuten? FIFA gibt Statement ab

Der Fußball-Weltverband hat Spekulationen über eine angeblich geplante Änderung der Spielzeit widersprochen. „Nach einigen heute verbreiteten Berichten und Gerüchten möchte die FIFA klarstellen, dass es weder bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 noch bei anderen Wettbewerben Änderungen an den Regeln für die Dauer von Fußballspielen geben wird“, teilte die FIFA am Donnerstag mit.

Nach den Berichten würde FIFA-Präsident Gianni Infantino eine Verlängerung der Spieldauer von 90 auf 100 Minuten erwägen. Infantino hatte zuletzt mit Blick auf eine Untersuchung der effektiven Spielzeit betont, die Zuschauer und TV-Sender würden für 90 Minuten und nicht für 50 Minuten tatsächliche Spielzeit zahlen.

Laut einer Untersuchung des CIES Football Observatory mit Sitz in Neuchatel/Schweiz rollt der Ball in der Champions League effektiv nur in 60,2 Prozent der Spielzeit. In der Bundesliga sind es 58,5 Prozent.

Informationen der „Corriere dello Sport“ nach, soll sich Infantino mit dem Chef der FIFA-Schiedsrichterkommission Pierluigi Collina getroffen haben, um die Durchsetzung der Idee zu besprechen. (dpa)