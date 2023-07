WM-Auftakt gegen Marokko: Aufstellung da! So spielen die DFB-Frauen

Um 10.30 Uhr (ZDF live) starten die DFB-Frauen am Montag in die WM. Auftaktegner in Melbourne ist Marokko. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat einige personelle Probleme. Das Ziel für das Turnier ist klar: Der dritte Stern soll es in Australien und Neuseeland werden.

Diese elf Spielerinnen sollen es richten und für einen runden WM-Start sorgen: Frohms – Huth, Hendrich, Doorsoun, Rauch – Magull, Leupolz, Däbritz – Brand, Popp, Bühl.

Die Wolfsburgerinnen Lena Oberdorf (Muskelblessur im Oberschenkel) und Marina Hegering (Fersenprellung) sowie Sjoeke Nüsken vom FC Chelsea (Außenbanddehnung im Knie) werden gegen den Außenseiter aus Nordafrika wohl noch für den weiteren Turnierverlauf geschont.

WM: Oberdorf und Hegering fehlen in der DFB-Startelf

Die weiteren Gegner der Vize-Europameisterinnen in Gruppe H sind Kolumbien am 30. Juli in Sydney und Südkorea am 3. August in Brisbane. Die DFB-Spielerinnen wollen um den Titel mitspielen, hatten zuletzt in den Testspielen aber nicht überzeugen können. Bereits im Achtelfinale könnten Hochkaräter wie Frankreich oder Brasilien warten. Die deutsche Frauen-Auswahl war bisher 2003 und 2007 Weltmeister.