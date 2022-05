Emotional: Darum kommt Grabowskis Witwe nicht zum Europa-League-Finale

Die Witwe der kürzlich gestorbenen Eintracht-Legende Jürgen Grabowski wird nicht mit den Frankfurtern zum Europa-League-Finale nach Sevilla fliegen.

„Ich habe da eine Einladung von der Eintracht, aber gerade zu viel Stress und keine Ruhe dafür“, sagte Helga Grabowski. Sie habe wegen eines Schadens an ihrem Auto nach einem Unfall zu viel zu erledigen. Ihr selbst sei aber nichts passiert.

„Außerdem bin ich nicht so in euphorischer Stimmung“, erklärte Helga Grabowski weiter. Ihr Mann starb am 10. März im Alter von 77 Jahren. Jürgen Grabowski war 1972 Europameister und 1974 Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft. Im Frankfurter Stadion gab es eine große Trauerfeier für ihn. „Präsident Peter Fischer hat mir gesagt: Die Eintracht ist jetzt deine Familie“, sagte Helga Grabowski.

Ihr Mann gewann 1980 mit der Eintracht den UEFA-Pokal, fehlte aber in den Finalspielen gegen Borussia Mönchengladbach verletzt und war bei der Pokalübergabe nur in Zivil dabei. Diese Szene verwendete der Klub dieser Tage auch in einem Tweet vor dem Endspiel gegen die Glasgow Rangers am Mittwoch (21 Uhr/RTL). „Mit dem Jürgen. Für den Jürgen. In diesem Jahr“, heißt es dazu.

Auf den Tod von Grabowski reagierten die Frankfurter Fans auf beeindruckende Weise. Vor dem Heimspiel gegen den FC Barcelona würdigten sie ihren Star mit einer beeindruckenden Choreographie und dem Riesen-Banner: „Auferstehen werden nur Götter.“ Helga Grabowski hat das natürlich aufmerksam und mit Rührung registriert: „Das ist wirklich treu.“ (dpa/pw)