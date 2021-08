Wirrwarr um Ex-Bayern-Trainer: Kovac als Klinsi-Nachfolger zu RTL? Das ist dran

Wirrwarr um den Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac: Zuerst vermeldete der „Sportbuzzer”, der 48-Jährige, der kürzlich den Job als Trainer der AS Monaco angetreten hat, werde RTL-Experte für Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft. Wenig später dementierte der Sender den Bericht.

Am Samstagnachmittag sorgte die Meldung für Aufsehen: Kovac trete die Nachfolge von Jürgen Klinsmann beim Kölner Privatsender an, schrieb der „Sportbuzzer”. Demnach hätte er die Spiele der DFB-Elf gegen Spanien am 3. September und gegen die Schweiz drei Tage später analysieren sollen. Zu seinem neuen Engagement im Fürstentum Monaco hätte dieser Job nicht wirklich gepasst.

Wirbel um Kovac: RTL dementiert Zusammenarbeit



Am frühen Abend berichtete dann die „Bild”, Kovac sei tatsächlich von RTL als Experte verpflichtet worden, verzichte aber wegen seines neuen Trainerpostens auf die Tätigkeit bei RTL.

Wenig später meldete sich der Sender selbst zu Wort. „An der Meldung ist nichts dran. Das können wir klar dementieren“, sagte RTL-Sprecher Matthias Bolhöfer zu „t-online.de”.

Kovac selbst war gestern Abend mit anderen Dingen beschäftigt. Mit seinem neuen Klub Monaco war er für ein Testspiel bei seinem früheren Verein Eintracht Frankfurt zu Gast. Die Mannschaften trennten sich mit 1:1.

(max)