Wirbel um Barca-Coach: Xavi darf nicht in die USA einreisen

Die Mannschaft des FC Barcelona ist nach Medienangaben am Samstag ohne ihren Trainer Xavi Hernández zu einer Tour durch die USA aufgebrochen. Grund seien dessen frühere Iran-Besuche als Spieler des Clubs Al Sadd in Katar, schrieb die spanische Sportzeitung „Mundo Deportivo“.

Somit könnte Xavi ausgerechnet dann abwesend sein, wenn Bayern-Torjäger Robert Lewandowski nach seinem Wechsel zu den Katalanen erstmals seine neue Mannschaft trifft. Spanischen Medienberichten zufolge wollte Lewandowski am Samstag von Deutschland aus in die USA fliegen. Barça habe lediglich mitgeteilt, dass es administrative Probleme mit Xavis Pass gebe und er in wenigen Tagen nachkommen werde.

Die Zeitung berichtet, Xavi habe keine Anreisegenehmigung für die USA über das elektronische Esta-System erhalten. Wer nicht ohnehin schon ein US-Visum hat, kommt ohne diese Genehmigung nicht einmal ins Flugzeug. Das Visum wird dann in der Regel bei der Einreise ausgestellt. Esta erteilt eine Reisegenehmigung oder Ablehnung meistens sehr schnell. Im Falle einer Ablehnung bleibt dann nur, ein reguläres Visum zu beantragen, was einige Tage dauern kann.

Xavi darf nicht in die USA einreisen

Die automatische Ablehnung sei wohl erfolgt, weil Xavi in seiner Zeit als Spieler des Clubs Al Sadd in Katar zwischen 2015 und 2019 mehrmals mit dem Verein auch im Iran war, wie „Mundo Deportivo“ schrieb. Der Katalane hatte seine Spielerkarriere 2019 beendet und war dann Trainer von Al Sadd geworden, bevor er im vergangenen November zu Barca wechselte.