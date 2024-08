Wirbel trotz Pokal-Sieg! Bayern gewinnt in Ulm – und wirft einen Star raus

Der Einstand lief schon mal glatt. Die Pokal-Hürde Ulm nahmen der FC Bayern und sein neuer Trainer Vincent Kompany mühelos, durch das 4:0 (2:0) beim Zweitliga-Aufsteiger zog der Rekordmeister in die zweite Runde ein. Für gewaltiges Aufsehen sorgte er dennoch – denn Mittelfeld-Star Leon Goretzka wurde vor der Partie rasiert und soll sich offenbar einen neuen Verein suchen.

Kein Goretzka, kein Drama, einfach nur ein schnödes Weiterkommen. Das war letztlich ganz nach dem Geschmack der Bayern, die schon vor der Pause die Weichen auf Sieg stellten. Thomas Müller, der nach der Heim-EM gerade seinen Rücktritt aus dem Nationalteam erklärt hatte, netzte gleich doppelt. Erst in der zwölften, dann in der 15. Minute. Da war der Glaube der 17.400 Fans an eine Sensation schon dahin. Coman (79.) und Kane (90.+3) legten nach der Pause nach.

MOPO Die WochenMOPO – jeden Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Der gefährliche Leichtsinn am Elbstrand

– Jugendgewalt: Arche-Chef warnt vor Eskalation

– Ende einer Legende am Jungfernstieg

– Familien-Oasen im Party-Kiez – wo sie liegen, was sie taugen

– 20 Seiten Sport: Alles zum Erstliga-Start des FC St. Pauli & HSV-Keeper Heuer Fernandes im exklusiven Interview

– 24 Seiten Plan7: Neues Musikfestival für Hamburg, Ausgeh-Tipps für den Tag & Rätselbeilage

Ob und wie Goretzka die Partie verfolgte, ist nicht ganz klar. Im Stadion war er jedenfalls nicht. Weder auf der Tribüne noch auf der Bank und schon mal gar nicht in der Startelf. Kompany hatte den 29-Jährigen nicht nominiert. „Wir haben einfach einen sehr, sehr guten Kader“, begründete Sportvorstand Max Eberl im ZDF die Degradierung. „Die Spieler wissen, dass ihre Situation schwierig sein kann.“ Und weiter: „Das haben wir ganz klar kommuniziert. Er hat einen Vertrag, Bayern München akzeptiert alle Verträge.“

Goretzka kann Bayern bis Ende August verlassen

Den mit Goretzka, der dem Vernehmen nach 15 Millionen Euro pro Jahr einstreicht, würden die Münchner Bosse allerdings gern zügig auflösen. Nun ist der Mittelfeldmann am Zug. Bis zum 30. August bleibt Zeit, das Weite zu suchen. (sim)

Weiter spielten am Freitag: Hallescher FC – FC St. Pauli 2:3 nach Verlängerung, Wehen Wiesbaden – Mainz 05 1:3 nach Verlängerung, Würzburger Kickers – 1899 Hoffenheim 3:5 im Elfmeterschießen (zuvor 2:2).