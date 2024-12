„Wir nehmen das sicherlich ernst“: Trikot-Zoff bei den Bayern

Am Ende hatte die ansonsten außergewöhnlich harmonische Jahreshauptversammlung des FC Bayern dann doch noch ein kleines Aufregerthema. Gleich mehrere der 15 Mitglieder, die sich für die obligatorischen Wortmeldungen angemeldet hatten, erregten sich über die Gestaltung der Trikots des deutschen Rekordmeisters. Ihre Forderung: die unbedingte Rückkehr zu den Vereinsfarben Rot und Weiß.

„Wir haben zugehört, die Botschaft verstanden“, entgegnete Vorstandsmitglied Michael Diederich auf die Vorhaltungen der Mitglieder, die zwischenzeitlich sogar die von Sammy Kuffour bei der Meisterfeier 2000 angestimmte Botschaft „rot-weiße Trikots, wir wollen rot-weiße Trikots“ zu singen begannen. In dieser Saison tritt der FC Bayern meist in komplett roter Spielkleidung an – oder in einem ins Beige tendierenden Weiß oder komplett in Schwarz.

Diederich betonte, alle Trikots seien auch immer mit den Fanvertretern abgestimmt, versprach aber: „Da gelobe ich Besserung, da könnt ihr mich beim Wort nehmen.“ Präsident Herbert Hainer ergänzte: „Wir nehmen das sicherlich ernst und werden schauen, wie wir das Thema weiter verfolgen.“ Allerdings habe der Verein „auch ein bisschen den kommerziellen Aspekt im Hinterkopf“. (sid/tm)