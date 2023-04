Zlatan Ibrahimovic (41) wieder verletzt – bei Milan ist er am Ende

Nächste Zwangspause für Zlatan Ibrahimovic! Der mittlerweile 41-Jährige verletzte sich im Training und fehlt seinem Klub AC Mailand erneut.

Ibrahimovic bleibt auf den letzten Metern seiner langen Karriere von Verletzungen geplagt. Der schwedische Superstar erlitt im Milan-Training eine Wadenverletzung, damit ist der Einsatz des 41-Jährigen beim Derby im Champions-League-Halbfinale gegen Inter Mailand (10./16. Mai) ausgeschlossen.

Verletzungen plagen den Superstar: Zeit bei Milan ist vorbei

Laut „Gazzetta dello Sport“ ist eine Verlängerung des Ende Juni auslaufenden Vertrags mittlerweile ausgeschlossen. Ibrahimovic hatte erst Ende Februar nach mehrmonatiger Verletzungspause sein Comeback bei Milan gegeben, von seiner Knieoperation im Mai 2022 hat er sich aber noch nicht wirklich erholt.

Ende März warf ihn eine Muskelverletzung erneut zurück, nun muss er schon wieder pausieren. In dieser Saison stand Ibrahimovic in nur vier Spielen auf dem Platz, es reichte für 144 Minuten Einsatzzeit. Trotzdem zeigte sich der Schwede gewohnt selbstbewusst und plant eine Teilnahme an der EM 2024.

MOPO

Am 18. März im Auswärtsspiel bei Udinese Calcio (1:3) verwandelte er einen Elfmeter und löste so mit 41 Jahren und 166 Tagen den Italiener Alessandro Costacurta als ältesten Torschützen der Serie A ab. (sid/ds)