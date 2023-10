Bericht: Folgt Cristiano Ronaldo Jr. seinem Vater in die Wüste?

Wie der Vater, so der Sohn? Informationen des Transfer-Experten Fabrizio Romano zufolge soll der 13-jährige Filius von Cristiano Ronaldo nun ebenfalls zu Al-Nassr wechseln.

Bisher war Cristiano Jr. seinem Vater stets bei Vereinswechseln gefolgt und hatte so zuletzt in den Jugendmannschaften von Manchester United und Juventus Turin gekickt. Nun soll der Wechsel nach Saudi-Arabien anstehen, wo er noch in dieser Woche ins Training der U13 einsteigen soll. Wie sein Vater soll auch der Sprössling die Nummer 7 tragen.

Al-Nassr: Cristiano Ronaldos Wechsel sorgte für Kritik

Der Wechsel war wohl nur eine Frage der Zeit, da die Familie aufgrund des Ronaldo-Transfers bereits nach Saudi-Arabien umgezogen ist. Zudem soll es der große Traum von Cristiano Jr. sein, eines Tages zusammen mit seinem Vater zu spielen.

Ob der 38-Jährige noch so lange durchhält? „Mein Sohn sagte mir: ‚Papa, warte noch ein paar Jahre, ich will mit dir spielen“, berichtete er einst – eine besondere Motivation hat er also.

Das könnte Sie auch interessieren: Geldsorgen: Deshalb bekommt Podolski seit Monaten kein Gehalt

Der Wechsel Ronaldos zum saudischen Klub Al-Nassr hatte zu Jahresbeginn weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Das Land steht wegen des Vorwurfs massiver Menschenrechtsverletzung in der Kritik. In der laufenden Saison kam Ronaldo in acht Einsätzen auf zehn Tore und fünf Assists.