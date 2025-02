Drogba verteidigt Ex-Trainer Mourinho gegen Rassismus-Vorwürfe

Die ehemaligen Chelsea-Stars Didier Drogba und Michael Essien verteidigen ihren Ex-Trainer José Mourinho gegen Rassismus-Vorwürfe in der Türkei.

„Vertraut mir, wenn ich euch sage, dass ich José seit 25 Jahren kenne und er kein Rassist ist“, schrieb der frühere Torjäger Drogba beim Kurznachrichtendienst X. Die Geschichte belege dies. Außerdem schrieb der Ivorer: „Wie kann mein ‚Vater‘ ein Rassist sein?“

Dear @GalatasaraySK



You know how proud I was to wear the yellow and red jersey and my love for the most decorated club in Turkey!!



We all know how passionate and heated rivalries can be, and I’ve been lucky enough to experience it.



Ive seen the recent comments about Jose…