Wie im Märchen! Union Berlin zieht erstmals in die Champions League ein

Europa ruft! Am letzten Bundesliga-Spieltag könnte der Kampf um die europäischen Plätze kaum aufregender sein. Union Berlin feiert erstmals in der Vereinsgeschichte den Einzug in die Champions League! Dahinter qualifiziert sich der SC Freiburg für die Europa League und scheitert nur ganz knapp am Erreichen der Königsklasse. Leverkusen darf sich trotz deutlicher Niederlage gegen Bochum über die Europa League freuen, da der VfL Wolfsburg die Partie gegen Absteiger Hertha aus der Hand gibt.

Anspannung und Nervenkitzel bis zur letzten Sekunde! Union Berlins Märchen geht weiter und sie schaffen erstmals den Einzug in die Champions League. Die Eisernen gewannen 1:0 (0:0) gegen Werder Bremen durch das Tor von Rani Khedira (81.) und sichern sich das Ticket für die Königsklasse. Gleichzeitig verspielte der SC Freiburg seine Führung und verlor schlussendlich in Frankfurt mit 2:1 (0:1).

Dann sehen wir uns wohl nächste Saison, @ChampionsLeague pic.twitter.com/KhuxYB0ldx — 1. FC Union Berlin (@fcunion) May 27, 2023

Die Breisgauer gingen in der 44. Minute durch Vincenzo Grifo in Führung und standen zwischenzeitlich auf Platz 4. Dann gaben sie aber die Führung aus der Hand und Frankfurt drehte das Spiel durch Kolo Muani (83.) und Dina Ebimbe (90.+1).

Leverkusen dank Wolfsburg in der Europa League

Bayer Leverkusen darf von Glück sprechen und sich bei den Wolfsburgern bedanken, dass sie nächstes Jahr europäisch spielen dürfen. Leverkusen, das durch die rote Karte von Amine Adli in der 8. Minute lange in Unterzahl spielte, hat deutlich mit 3:0 (2:0) beim VfL Bochum verloren. Für die Bochumer trafen Philipp Förster (19.), Takuma Asano (34.) und Kevin Stöger (86.).

Weil der VfL Wolfsburg allerdings auch verlor, bleibt Leverkusen auf dem Europa-League-Platz stehen. Die Wölfe haben zuhause gegen Absteiger Hertha mit 1:2 (1:0) verloren und lassen damit ihre Chance auf Europa liegen. Auch die Grün-Weißen gaben eine Führung her: Das Tor von Jakob Kaminski in der 2. Minute brachte Wolfsburg eigentlich früh auf die Siegerstraße. Aber die Berliner machten den Wölfen einen Strich durch die Rechnung und drehten das Ergebnis durch Tore von Ibrahim Mama (55.) und Marco Richter (68.).

Die Wolfsburger sanken nach Abpfiff enttäuscht zu Boden. VfL-Geschäftsführer Marcel Schäfer sagte: „Unsere Gesamtentwicklung ist positiv, aber wir sind schon bitter enttäuscht. Wir hätten einfach zur Halbzeit höher führen müssen.“