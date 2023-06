Widerlich! Inter-Star Lukaku nach Champions-League-Finale rassistisch beleidigt

Inter Mailands Stürmer Romelu Lukaku ist nach dem verlorenen Champions-League-Finale in den sozialen Medien massiv rassistisch beleidigt worden. Der 30 Jahre alte Leihspieler des FC Chelsea war beim 0:1 am Samstagabend in Istanbul mit Inter Mailand gegen Manchester City in der 57. Minute eingewechselt worden. Kurz vor Schluss war er zu einer aussichtsreichen Chance gekommen, die er jedoch nicht nutzen konnte.

Allein beim Netzwerk Instagram folgen dem Belgier knapp neun Millionen Nutzer. Neben etlichen menschenverachtenden Kommentaren gegen Lukaku verurteilten zahlreiche Menschen diese Äußerungen.

Romelu Lukaku bereits mehrfach rassistisch beleidigt

Rassistische Beleidigungen gegen den Stürmer hatten bereits in der abgelaufenen Saison einen Skandal in Italien ausgelöst. Im Pokal-Halbfinale bei Juventus Turin war Lukaku von gegnerischen Fans im Stadion verbal angegangen worden. Seine Gelb-Rote Karte wegen eines vermeintlich provokanten Torjubels wurde deshalb im Nachgang zurückgenommen, da dieser eine Reaktion auf die hörbaren Anfeindungen war. (dpa/lmm)