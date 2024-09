Kriminalpolizist Michael Bahrs ermittelte 2009 in der Sonderkommission „Flankengott“, arbeitete mit Europol und Interpol zusammen und gilt seither als einer der profiliertesten Ermittler im Bereich der Sportwettmanipulation. In der MOPO erklärt der 52-Jährige, wie eine Spielmanipulation konkret abläuft, womit die Täter die Spieler von ihren Plänen überzeugen und wie in Deutschland auch heute noch jedes Wochenende Fußballspiele manipuliert werden.