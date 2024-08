Werder will Dardai-Sohn von Hertha holen – aber es gibt Konkurrenz aus der Bundesliga

In der Hauptstadt ist bei Hertha BSC in der zu Ende gehenden Transferperiode noch einmal einiges in Bewegung geraten. Mit Haris Tabakovic verließ der Torschützenkönig der vergangenen Zweitliga-Saison die Berliner in Richtung Hoffenheim. Zudem steht beim Ligakonkurrenten des HSV mit der Verpflichtung des US-Amerikaners John Brooks ein weiterer Verteidiger vor dem Absprung.

Wie „Bild“ und „Sky“ berichten, sind Werder Bremen und der FC Augsburg an dem ungarischen Nationalspieler Márton Dárdai interessiert. Der 22-Jährige hat hinter Marc Oliver Kempf und Linus Gechter kaum Chancen auf Einsatzzeiten. Die Verpflichtung von John Brooks hat die Wechselgespräche nun verstärkt.

Dárdai war unter seinem Vater Stammspieler

Hinzu kommt, dass Dárdais Vertrag mit Saisonende in der Hauptstadt ausläuft. Gespräche über eine Verlängerung waren zuletzt ins Stocken geraten. Unter seinem Vater und Ex-Coach Pal Dárdai war der Ungar noch Stammspieler – nun stehen die Zeichen auf Abschied.

Für die „Alte Dame“ lief Dárdai in der ersten und zweiten Liga insgesamt 73 Mal auf. Sein Marktwert liegt laut „transfermarkt.de“ bei 2,5 Millionen Euro.