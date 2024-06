Wann gibt es den nächsten Musiala? Bei der Heim- geht der Blick auf den gesamten deutschen Nachwuchs, der bekanntermaßen im internationalen Vergleich hinterherhinkt. Wie ist es aktuell um unsere Talente bestellt? Wie will der DFB den Anschluss an die Konkurrenz schaffen? Und wer tritt in die Fußstapfen von Jungstars wie Jamal Musiala und Florian Wirtz? Antworten gibt es von Ex-HSV-Trainer Hannes Wolf, der Deutschlands Nachwuchs-Boss ist.