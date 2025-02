„Weltstar“: Darum vergleicht Calmund Bayer-Star Wirtz mit HSV-Legende Uwe Seeler

Bayer Leverkusens langjähriger Manager Reiner Calmund sieht Ausnahmekönner Florian Wirtz schon jetzt auf einer Ebene mit den Größten der deutschen Fußball-Geschichte. Bereits im Alter von 21 Jahren gehöre der Jungstar „in die Kategorie von Uwe Seeler, Franz Beckenbauer und Lothar Matthäus“, sagte Calmund (76) der „Sport Bild“.

Wirtz sei „eines der größten Talente, das Deutschland je hervorgebracht hat“. Der Nationalspieler sei „ein Weltstar. Er hat das Talent, die Qualität und die Mentalität mit seinem großen Willen – er vereint alles, was einen Top-Spieler auszeichnet“, sagte Calmund, der fast 30 Jahre für die Leverkusener gearbeitet hat.

FC Bayern München mit Interesse an Florian Wirtz

Etliche Beobachter schwärmen seit Monaten von dem Offensivspieler, der in dieser Saison in 35 Pflichtspielen bislang auf 15 Treffer und zwölf Vorlagen kommt. Wirtz zähle „aktuell zum Kreis der fünf Kandidaten für den Ballon d’Or – und er kann in Zukunft die Nummer eins werden“, sagte Calmund: „Vorausgesetzt, dass er gesund bleibt.“

Wirtz steht vor allem beim FC Bayern hoch im Kurs, die Münchner waren vor dem Gipfeltreffen (0:0) am vergangenen Wochenende verbal in die Offensive gegangen. Sein Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2027, sein Marktwert beläuft sich auf 140 Millionen Euro. Wirtz bestätigte zuletzt, dass er sich im heimischen Umfeld im Rheinland wohlfühlt. (aw/sid)