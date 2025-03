Weltsportler-Wahl: Diese deutsche Mannschaft könnte ausgezeichnet werden

Bayer Leverkusen hat sich mit der ersten Deutschen Meisterschaft auch für einen prestigeträchtigen Preis qualifiziert. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso ist bei den Laureus World Sports Awards Anwärter auf den „Breakthrough of the Year Award“.

Konkurrenten im Bereich „Durchbruch des Jahres“ sind unter anderem der spanische Youngster Lamine Yamal sowie außerhalb des Fußballs der französische Basketballstar Victor Wembanyama und die Sprint-Olympiasiegerin Julien Alfred von der Karibikinsel St. Lucia.

Die Nominierten wurden durch eine Abstimmung internationaler Sportmedien ermittelt, die Siegerinnen und Sieger werden bei der Preisverleihung am 21. April in Madrid gekürt. Bayer Leverkusen war in der gesamten vergangenen Saison als erster Bundesligist der Geschichte ungeschlagen geblieben. Am Ende stand der erste Meistertitel des Klubs, der damit auch den Beinamen „Vizekusen“ ablegte. Leverkusen gewann zudem zum zweiten Mal den DFB-Pokal. (dpa/jh)