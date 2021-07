Weltmeister von Corona gestoppt: Darum fehlt Götze in Dortmunds Kader

Borussia Dortmunds Weltmeister Mario Götze fehlte beim Spiel in Düsseldorf. Schuld daran war ein Familienmitglied.

Mario Götze wurde aus dem Kader des Dortmunder Auftritts in Düsseldorfr gestrichen. Der Anlass dafür ist eigentlich ein sehr erfreulicher: Der Weltmeister von 2014 verfolgte im Krankenhaus die Geburt seines Sohnes Rome.

Papa Götze muss getestet werden

Dabei ging alles glatt, doch in Corona-Zeiten hat auch so ein schöner Ausflug Konsequenzen. Götze muss zunächst zweifach negativ auf das Virus getestet werden, ehe er wieder zur Mannschaft stoßen darf – so verlangt es das DFL-Hygienekonzept.