Deutscher Weltmeister verlängert Vertrag in Katar – und wird Botschafter

Der 2024er-Weltmeister Julian Draxler hat einen neuen Vertrag beim katarischen Klub Al-Ahli SC unterschrieben.

Wie der Verein aus Doha mitteilte, handelt es sich um einen Dreijahresvertrag bis 2028. „Julian ist hier, um zu bleiben und zu dominieren“, schrieb Al-Ahli auf Instagram.

Laut dem TV-Sender Sky lehnte der Mittelfeldspieler alle anderen Angebote ab. Ein Abgang aus Katar sei dabei nie ein Thema gewesen. Der ursprüngliche Vertrag des 31-Jährigen lief noch bis kommenden Sommer. Mit der Verlängerung soll Draxler nun sogar zum Vereinsbotschafter aufsteigen.

Julian Draxler war bei PSG nur noch Randfigur

Draxler war im September 2023 von Paris Saint-Germain nach Katar gewechselt, nachdem er beim französischen Top-Klub keine Rolle mehr gespielt hatte.

Bei Al-Ahli ist das anders: In der Liga lief Draxler in der laufenden Saison bislang neunmal auf und kam dabei auf sechs Tore und sechs Vorlagen. In der Tabelle der Qatar Stars League steht Al-Ahli mit 22 Punkten nach elf Spielen auf dem dritten Rang. (dpa/tm)