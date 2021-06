Weil er nach Dubai jettete: Bundesliga-Star von Länderspiel ausgeschlossen

Die österreichische Nationalmannschaft muss im EM-Vorbereitungsspiel in England auf den Ex-Gladbacher Valentino Lazaro verzichten.



Der 25-Jährige hatte sich nach dem Saisonende der Bundesliga für ein paar Trainingstage in Dubai aufgehalten und hätte daher nun bei der Einreise nach England wegen der Corona-Regeln eine mehrtägige Quarantäne antreten müssen.

Valentino Lazaro fehlt den Österreichern nach Dubai-Trip

Nach Verbandsangaben vom Dienstag habe Lazaro zum Zeitpunkt des Trainings in Dubai den Kenntnisstand gehabt, dass der Aufenthalt für eine berufliche Einreise nach England keine Einschränkungen nach sich ziehen würde. Der ÖFB hatte sich noch um eine Ausnahmegenehmigung für den Flügelspieler bemüht, diese wurde aber abgelehnt.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Bremer-Abstieg: Erster Star geht – und spart Werder damit eine Menge Geld

Lazaro, der in der vergangenen Saison von Inter Mailand an Borussia Mönchengladbach ausgeliehen war und nun erst einmal zum italienischen Meister zurückkehrt, wird die kommenden Tage in Österreich individuell trainieren. Österreich trifft am Mittwoch in Middlesbrough auf England. Bei der Europameisterschaft spielt das Team von Trainer Franco Foda gegen die Niederlande, Nordmazedonien und die Ukraine. (dpa/hoe)