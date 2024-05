Wegen Reus: Experte Hamann glaubt an BVB-Sieg gegen Real Madrid

TV-Experte Didi Hamann glaubt an einen Champions-League-Sieg von Borussia Dortmund im Finale gegen Real Madrid.

„Ich habe einen Hunger und einen Willen gesehen, die es jeder Mannschaft schwer macht, den BVB zu schlagen. Ich glaube nicht, dass jetzt noch einer die Dortmunder schlägt. Ich glaube, dass sie das packen“, schrieb der ehemalige Nationalspieler in seiner Kolumne für den TV-Sender Sky.

„Mich freut es immer, wenn ein Team, das vielleicht die weniger guten Einzelspieler hat, mit mannschaftlicher Geschlossenheit andere Teams schlägt. Ich denke, dass das dem BVB im Finale eine große Chance gibt.“

„Ich denke, dass das dem BVB im Finale eine große Chance gibt“

Hamann sieht auch im bevorstehenden Abschied von Marco Reus einen Faktor zugunsten des BVB. „Das ist vergleichbar mit dem Abgang von Jupp Heynckes damals in 2013 bei den Bayern. Auch da hatte ich das Gefühl, dass sie Jupp mit allem, was geht, verabschieden wollten. Das passiert nicht immer so. In dem Jahr ist es passiert, weil sie alles gewonnen haben. Ich habe das Gefühl, dass das bei Reus einen ähnlichen Effekt erzeugt hat“, schrieb er.

Das könnte Sie auch interessieren: „Schnauze halten!“ BVB-Star rechnet in wilder Partynacht mit Kritikern ab

Reus und der BVB verlängern den zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht. Der ehemalige Kapitän war bereits 2013 bei der Final-Niederlage gegen den FC Bayern München in Wembley dabei. Dort trifft Dortmund am 1. Juni auf Real, das sich im Halbfinale gegen München durchgesetzt hatte. Dortmund gewann beide Partien gegen Paris Saint-Germain jeweils 1:0. (dpa/fs)