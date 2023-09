Wegen Füllkrug-Ausfall: Flicks Nachnominierung ist eine kleine Sensation

Überraschendes DFB-Comeback für Thomas Müller. Nach über einem halben Jahr kehrt der Stürmer vom FC Bayern München in die Nationalmannschaft zurück.

Der 33-Jährige wurde von Bundestrainer Hansi Flick für die beiden Länderspiele gegen Japan am Samstag (20.45 Uhr/RTL) und am 12. September gegen Frankreich (21 Uhr/ARD) nachnominiert. Grund ist nach DFB-Angaben, dass Angreifer Niclas Füllkrug angeschlagen ist.

Thomas Müller ist erstmals nach dem WM-Debakel in Katar wieder im Kader der deutschen Nationalmannschaft.

Der Neu-Dortmunder werde „zwar wie geplant heute anreisen, kann aber aufgrund einer leichten Sehnenzerrung möglicherweise nicht für die beiden Partien in Wolfsburg und Dortmund zur Verfügung stehen”, hieß es am Montag.

Müller stößt damit erstmals seit dem WM-Debakel in Katar im Dezember wieder zur DFB-Elf. Bei den Maßnahmen im März und Juni hatte Flick auf den 33-Jährigen wie zunächst auch diesmal noch verzichtet.

„Hansi Flick und ich verstehen uns sowohl sportlich als auch privat sehr gut”, sagte Müller am vergangenen Wochenende und betonte: „Ich bin bereit, wenn es darauf ankommt und ich gefragt bin. Ich bin zu allen Schandtaten bereit.” Der deutsche Fußball hänge aber „nicht an meiner Personalie”, betonte der Weltmeister von 2014, der 121 Länderspiele (44 Tore) bestritt. (sid/ps)