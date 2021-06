Wegen der Liebe: Nach Königsklassen-Finale: Wolfsburg verliert Offensivstar

Am Sonntagabend steigt das Saison-Highlight, der VfL Wolfsburg will im Finale der Champions League Seriensieger Olympique Lyon ausbremsen (20 Uhr, live bei Sport1). Die Euphorie bei den Wölfinnen ist groß – beziehungsweise sie war es. Denn nun kam heraus: Das Team wird seine wohl beste Spielerin verlieren.

Pernille Harder wurde in der abgelaufenen Saison Torschützenkönigin in der Bundesliga, 27 Treffer trug die Dänin zum Titelgewinn bei. Das Finale in San Sebastian aber wird der letzte Auftritt in Grün und Weiß werden, künftig trägt sie blau: Harder wechselt zum FC Chelsea, schon am Dienstag wird sie in London erwartet.

Harder und Eriksson spielten schon in Schweden in einem Team

So ganz wie Kai aus der Kiste kommt Harders Entscheidung nicht, denn die Nummer hat persönliche Hintergründe. Sie möchte wieder mit ihrer Partnerin Magdalena Eriksson zusammenspielen, wie es schon in früheren Jahren beim schwedischen Klub Linköpings FC der Fall gewesen ist.

Pernille Harder: „Es ist klar, dass wir uns vermissen“

„Es ist klar, dass wir uns vermissen, daher ist geplant, dass wir spätestens nach Ablauf meines Vertrages wieder miteinander spielen“, hatte Harder dem TV-Sender „Fotbollskanalen“ schon vor Wochen gesagt. Nun wird dies schon ein Jahr vor Ablauf ihres Kontraktes an der Aller geschehen.