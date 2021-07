Wegen Corona: NRW-Landesregierung sagt Relegations-Rückspiel ab

Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat das Rückspiel zur Relegation, welches den Aufsteiger für die 3. Liga ermitteln soll abgesagt. Das Spiel zwischen dem SC Verl und Lok Leipzig hätte am 30. Juni (16:00 Uhr) in Verl stattfinden sollen. Grund für die Absage ist ein Corona-Ausbruch im Kreis Gütersloh, so berichtet es die „Neue Westfälische“.

Klub-Präsident Raimund Bertels bestätigte die Absage am Mittwoch: „Wir haben alles versucht. Jetzt versuchen wir eine gemeinsame Lösung zu finden“, sagte Bertels. Man sei in einem engen Austausch mit Lok Leipzig.

Hinspiel in Leipzig findet wie geplant statt

Das Hinspiel soll wie geplant am 25. Juni (17:00 Uhr) beim Meister der Regionalliga Nordost stattfinden. Für das Rückspiel muss sich Verl wohl einen neuen Austragungsort suchen, denn NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hatte nach dem erneuten Corona-Ausbruch strengere Einschränkungen für den Kreis Gütersloh, zu den Verl gehört, erlassen.

Dass Verl überhaupt in der Relegation antreten darf, haben sie dem Umstand zu verdanken, dass der Tabellenführer SV Rödingshausen keine Lizenz für die 3. Liga bekommen hatte. Daher rückten die Verler nach. (mab/dpa)