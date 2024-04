Wegen Bayern und Dortmund: Fünfter Startplatz in der Königsklasse fast sicher

Ein fünfter Champions-League-Startplatz für die Fußball-Bundesliga in der kommenden Saison wird immer wahrscheinlicher. Durch das 1:0 von Bayern München gegen den FC Arsenal sowie das Aus von Titelverteidiger Manchester City (1:1 n.V., 3:4 i.E. gegen Real Madrid) hat Deutschland den Verfolger England ein Stück weit distanziert.

In der UEFA-Rangliste der laufenden Spielzeit weist Deutschland nach den Viertelfinal-Rückspielen der Champions League als Zweiter nun 17,642 Punkte auf, das drittplatzierte England kommt auf 16,875 Punkte. Italien (18,428) führt das Ranking der Europäischen Fußball-Union an.

Leverkusener Erfolg würde Vorsprung weiter ausbauen

Der neue deutsche Meister Bayer Leverkusen könnte mit einem Erfolg im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League bei West Ham United (21.00 Uhr/RTL) den Abstand auf die Premier League noch vergrößern. Die englischen Klubs sind in der Champions League allesamt ausgeschieden, während der FC Bayern und Borussia Dortmund im Halbfinale stehen. Neben West Ham ist der englische Fußball international nur noch durch den FC Liverpool (Europa League) und Aston Villa (Conference League) vertreten.

Liverpool muss am Donnerstagabend bei Atalanta Bergamo ein 0:3 aus dem Hinspiel wettmachen. Villa hatte gegen OSC Lille aus Frankreich mit 2:1 vorgelegt.

Champions League-Reform macht es möglich

Die beiden besten Nationen der Rangliste erhalten am Ende der Saison einen zusätzlichen Startplatz für die kommende Spielzeit in der Champions League, wenn die Königsklasse in Folge einer umfassenden Reform von 32 auf 36 Mannschaften aufgestockt wird.

Jeder Sieg eines Teams bringt zwei Punkte für die Rangliste, ein Remis einen und der Einzug in die nächste Runde einen weiteren Zähler. Geteilt werden diese Punkte durch die Zahl der Gesamtstarter eines Landes zu Saisonbeginn. (sid/fs)